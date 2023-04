Frankreich – «Gewaltige Explosion» – Gebäude im Zentrum von Marseille stürzt ein In der Nacht auf Ostersonntag ist in der französischen Hafenstadt ein Gebäude eingestürzt. Laut Augenzeugen soll es zuvor eine schwere Explosion gegeben haben.

Vermutlich hat eine Gas-Explosion ein Gebäude in Marseille zum Einstürzen gebracht: Rettungskräfte suchen nach möglichen Opfern. (9. April 2023) AFP

Im Zentrum der französischen Hafenstadt Marseille ist in der Nacht zum Sonntag ein Wohngebäude eingestürzt. Ein Feuer hindere die Rettungskräfte daran, in den Trümmern nach möglichen Opfern zu suchen, sagte Bürgermeister Benoît Payan. Die beiden angrenzenden Gebäude seien ebenfalls beschädigt worden. Möglicherweise habe eine Gas-Explosion den Einsturz verursacht, sagte der Präfekt der Region, Christophe Mirmand, der Nachrichtenagentur AFP.

Auch ein Augenzeuge, der nahe dem eingestürzten Haus wohnt, sprach von einer «gewaltigen Explosion».

Die Strassen rund um das eingestürzte Gebäude waren abgesperrt, wie ein AFP-Fotograf berichtete. Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort. Elf Bewohner wurden nach Angaben Payans aus den beiden Häusern neben dem eingestürzten Gebäude in Sicherheit gebracht. Es gebe zwei Verletzte. Als Vorsichtsmassnahme wurden zudem weitere Häuser in der Strasse evakuiert. Für die Bewohner wurde in einer Schule eine Notunterkunft eingerichtet.

Im November 2018 waren beim Einsturz zweier Gebäude in Marseille acht Menschen ums Leben gekommen. Die beiden Häuser befanden sich in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand.

AFP/roy

