Mamablog: Kinderschutz – Gewalt darf keine Lösung sein! Gemäss Kinderschutz Schweiz erlebt die Hälfte aller Kinder hierzulande Formen von Gewalt. Ursachen, Konsequenzen und Alternativen. Marah Rikli

«Du tust mir weh!» Auch das Anbrüllen in stressigen Alltagssituationen schadet unseren Kindern. Foto: Getty Images

Ein pensionierter Verwandter erzählte mir kürzlich bei einem Treffen, wie er in seiner Kindheit oft Gewalt erlebte. Das «Züchtigen» von Kindern war in der Schweiz lange sowohl in der eigenen Familie als auch in der Kirche oder im Verein gesellschaftsfähig. Er wurde mit dem «Teppichklopfer» von der Mutter verprügelt oder zur Strafe im Keller eingesperrt, wenn er nicht «folgte». In der Schule bekam er vom Lehrer Ohrfeigen, wenn er seine Hausaufgaben nicht machte, oder musste mit ausgestreckten Armen in der Ecke stehen und Schmerzen leiden. Erst als 1978 das «Züchtigungsrecht der Eltern» fiel und dieser Mann schon erwachsen war, hörten solche Strafen mehr und mehr auf.