Nach brutalem Angriff am HB – Gewalt an Bahnhöfen nimmt auch ausserhalb Zürichs zu Messerattacken, Sachbeschädigungen, Diebstähle: Der Zürcher Hauptbahnhof ist nicht der einzige Hotspot. Andernorts ist es ebenfalls gefährlicher geworden – insbesondere im Mittelland. Adrian Schmid Cyrill Pinto Mischa Aebi

Hotspot Bahnhof Aarau: Die Transportpolizei beobachtet die Situation. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Man muss nur die Zeitungsmeldungen durchstöbern: Am Bahnhof Diessenhofen TG gab es am Donnerstag eine Messerattacke, ebenso Ende Januar beim Bahnhof SBB in Basel. In Grenchen SO wurde im September beim Südbahnhof ein Mann mit einem Messer schwer verletzt. Ende Dezember kam es auf dem Perron in Aarau zu einem Handgemenge zwischen einem Schweizer und zwei Eritreern. Beim Bahnhof Olten griff im November ein Afghane eine Afghanin an und verletzte sie schwer, es war wohl ein Beziehungsdelikt. Und im Januar forderte ein Streit in einer Unterführung einen Verletzten.