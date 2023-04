Detektivarbeit im Fundbüro – Gesucht: der Besitzer eines Fotoalbums Im Fundbüro der Stadt Bern sammeln sich jährlich 7000 Gegenstände an. Darunter befindet sich Unappetitliches und ein Fotoalbum, das Rätsel aufgibt. Franziska Zaugg

Margrit Mutzner und Lukas Studer sind die Sherlock Holmes des Fundbüros der Stadt Bern. Fotos: Christian Pfander

Der Rucksack, den ein Passant im Fundbüro der Stadt Bern abgegeben hatte, sah aus wie einer von vielen, die hier landen: schwarzer Nylonstoff, ein Aussenfach.

Fundbüro-Mitarbeiter Lukas Studer öffnete den Reissverschluss, um nach Informationen über den Besitzer zu suchen.

Die fand er nicht, dafür die Ware eines Drogendealers: viele kleine, durchsichtige Säcke, prall gefüllt mit weissem Pulver und schwarzen Plastikdosen.

Studer schraubte nichts ahnend den Deckel einer Dose auf. Ein ätzender Geruch stieg ihm in die Nase. Es wurde ihm schwarz vor Augen. Er fiel zu Boden. Im Behälter war Ammoniak.

Seine Arbeitskollegen alarmierten die Ambulanz und die Polizei. Studer wurde ins Spital gefahren, und das Fundbüro am Theatergässchen abgesperrt.

Das war vor fünf Jahren, und mittlerweile kann er über das Erlebte lachen.

Jetzt steht Studer zusammen mit seiner Arbeitskollegin Margrit Mutzner im Fundbüro, zwischen grauen und roten Aktenschränken und weissen Pulten. Die Uhr an der Wand zeigt acht. Das Büro öffnet in zwei Stunden für die Kunden.

Hier lagern mehrere Zehntausend Franken

Jährlich werden im Fundbüro der Stadt Bern rund 7000 Gegenstände abgegeben. Zusammengetragen auf Stadtberner Boden.

2022 waren es unter anderem: 950 Schlüssel, 800 Portemonnaies, 700 Ausweise, 500 Handys, 225 Gepäckstücke und 20 Hörgeräte. Dazu kommen zahlreiche Kleider, Schuhe, Plüschtiere, Schmuck sowie Bargeld im Gesamtwert von mehreren Zehntausend Franken.

Im Lagerraum des Fundbüros stapeln sich Gepäckstücke und warten darauf, dass sie vermisst und abgeholt werden. Foto: Christian Pfander

Plötzlich setzt Mutzner ein schelmisches Lächeln auf. Sie geht zum grossen grauen Safe und öffnet ihn. Hier lagern die wertvollen Fundgegenstände. Aber nicht nur die, wie sich gerade zeigen wird.

Mutzner zieht eine Metallschublade heraus und kippt den Inhalt auf eine Ablage. Es ist eine Zahnprothese. Nicht gerade appetitlich. Auf den künstlichen Zähnen kleben eingetrocknete Essensreste.

Vor einigen Monaten ist die Prothese anonym per Post eingetroffen. «Sie ist teuer, aber scheinbar wird sie von niemandem mehr benutzt», sagt Mutzner etwas verwundert und legt sie zurück in die Schublade.

Verlieren und finden Infos einblenden Das Fundbüro der Stadt Bern verwaltet ausschliesslich Gegenstände, die auf städtischem Boden gefunden werden. Für Gegenstände, die im ÖV oder auf dem Bahnhofareal liegen bleiben, sind die jeweiligen Verkehrsbetriebe zuständig. Ausserhalb der Stadt übernehmen die Gemeindeverwaltungen die Aufgabe des Fundbüros. Fundsachen von in der Schweiz wohnhaften Personen, die im Ausland aufgegriffen werden, gelangen via Schweizer Botschaft vor Ort ans Fundbüro der Stadt Bern.



Möglich ist auch, in der Datenbank Nova Find selber eine Verlustmeldung aufzugeben. Hier kann nach Verlorenem gesucht werden. Die Datenbank wird von einzelnen Fundstellen aus der ganzen Schweiz gepflegt.



Zur Aufgabe des Berner Fundbüro-Teams gehört ebenfalls, den Finderlohn zu berechnen. Dieser beträgt zehn Prozent des Werts des verlorenen Gegenstandes. Übermittelt wird der Betrag vom Fundbüro-Team, da Finderinnen und Finder aus Datenschutzgründen anonym bleiben. (fz)

Dass ein Grossteil der Gegenstände zurück an ihre Besitzerinnen und Besitzer gelangt, ist der Detektivarbeit des vierköpfigen Fundbüro-Teams zu verdanken. «Uns ist es ein grosses Anliegen, dass die Leute ihre Sachen zurückbekommen – und zwar möglichst schnell», sagt Mutzner. Sie bezeichnet sich und ihre Arbeitskollegen deshalb scherzhaft als Sherlock Holmes.

Bei Eheringen und Namensketten schauen die Mitarbeitenden im Einwohnerregister der Stadt Bern nach. Anhand des eingravierten Namens und Hochzeits- oder Geburtsdatums können sie die Eigentümer rasch herausfinden.

Margrit Mutzner zeigt, wie viele Schlüssel derzeit beim Fundbüro lagern. Foto: Christian Pfander

Manchmal sind auch kreative Ansätze nötig, um die Besitzer zu finden. Mutzner erzählt, wie sie eine Digitalkamera zurückgeben konnte: Sie fand im Speicher Fotos von einem Schulmädchen und von einem Stundenplan, auf dem die Adresse der Schule und der Name der Lehrerin vermerkt waren.

Mutzner rief die Lehrerin an und konnte so die Besitzerin der Kamera, die Mutter des Mädchens, finden.

In Erinnerung geblieben ist ihr auch die Suche nach der Eigentümerin eines Plastiksacks voller Geschenke und Kinderzeichnungen. Dieser lag eines Vormittags vor dem Eingang des Fundbüros.

Im Sack war eine Karte, mit der eine Tochter ihrer Mutter zum heutigen sechzigsten Geburtstag gratulierte. Mutzner erzählt, dass sie mit dem Namen der Mutter, deren Geburtsdatum und dem Namen der Tochter genügend Informationen für eine Personensuche im Einwohnerregister hatte.

Ein Ort, an dem die Emotionen hochgehen

Nicht selten spielen sich im Schalterraum des Fundbüros kleine Dramen ab. «Bei den Verlierern und Findern, wie wir unsere Kunden nennen, können die Emotionen hochgehen», sagt Studer.

Er erzählt von einer Grossmutter, die vor Verzweiflung weinte, da ihr nach einem Bankbesuch die Handtasche gestohlen worden war. Darin befand sich das Geld für die Weihnachtseinkäufe. «So etwas zerreisst mir das Herz», sagt Studer.

Und einmal kam ein Mann völlig aufgelöst an den Schalter des Fundbüros. Er war ein hoher Geistlicher aus dem Ausland, der in der Schweiz an einem Kongress teilnahm. Sein lederner Aktenkoffer war ihm irgendwo in der Stadt abhandengekommen.

Als Mutzner ihm den Aktenkoffer überreichte, kniete der Geistliche im Schalterraum des Fundbüros nieder und sang ein Dankesgebet.

Eine Schülerin bekam eine Tausendernote

Aktuell steht das Fundbüro-Team vor einem grossen Rätsel: Vor einem Jahr wurde ein silbergraues Fotoalbum abgegeben, so gross wie ein Taschenbuch. Darin sind Dutzende Fotos von einem Mann.

Die sorgfältig eingeklebten Bilder zeigen ihn als kleinen Buben auf dem Schoss seiner Mutter, als Teenager auf einem Klassenfoto und als junger Mann bei der Arbeit.

Das Fundbüro-Team hofft, dass sich der Besitzer des Fotoalbums meldet. Foto: Christian Pfander

Bis heute hat sich niemand gemeldet, der das Album vermisst. Und trotz der vielen persönlichen Hinweise ist es nicht gelungen, herauszufinden, wer der Mann auf den Fotos ist. Selbst das Firmenlogo auf einem der Bilder führte ins Nichts. Die Firma existiert nicht mehr.

Nun hoffen Mutzner und Studer, dass der Besitzer den Artikel liest und sich beim Fundbüro meldet. Beiden liegt viel daran. Mutzner sagt: «Das Album enthält fast das ganze Leben eines Menschen. Das können wir doch nicht einfach so wegwerfen.»

Das müssten sie aber. Denn nach einem Jahr werden Fundgegenstände, die bis dahin niemand abgeholt hat, entsorgt. Was noch brauchbar ist, geht an regionale Hilfswerke.

Ist hingegen die Finderin oder der Finder bekannt, hat diese Person Anrecht auf den Gegenstand oder das Geld.

Auch dazu gibt es eine Anekdote: Eine Schülerin brachte eine Tausendernote ins Fundbüro. Sie hatte sie in der Innenstadt gefunden.

Das Mädchen war unsicher, befürchtete, dass es sich um eine Fälschung handelt.

Doch die Note war echt. Und als sich nach einem Jahr niemand gemeldet hatte, konnte das Mädchen das Geld beim Fundbüro abholen. «Sie konnte ihr Glück kaum fassen, freute sich riesig und ich mich mit ihr», sagt Studer.

Berns Finderinnen sind mehrheitlich ehrlich

Mittlerweile ist es zehn Uhr geworden, das Fundbüro öffnet. Studer nimmt den ersten Anruf entgegen.

Ein Mann erkundigt sich, ob der Schlüsselbund seiner Frau abgegeben worden ist. Studer schaut nach und verneint.

Das sei aber noch kein Grund, die Hoffnung aufzugeben, sagt er. Die Chance, dass in Bern Verlorenes beim Fundbüro landet, ist gross. In dieser Stadt seien die meisten Finderinnen und Finder ehrlich, «das beweisen die zahlreichen Gegenstände, die sich jedes Jahr hier ansammeln».

