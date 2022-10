Russischer General Alexander Lapin – Gestern ein Held, heute ein Versager Nach den schweren Niederlagen in der Ostukraine attackieren Russlands Hardliner vor allem General Alexander Lapin. Wer ist der Mann, der von Wladimir Putin noch im Sommer mit einem Heldenorden geehrt wurde? Enver Robelli

Steht in der Kritik: Alexander Lapin. Foto: Pavel Lisitsy (Imago)

Während die ukrainische Armee im Osten des Landes russische Einheiten einzukreisen versucht und offenbar auch im Gebiet Cherson im Süden vorstösst, verlieren selbst ernannte russische Patrioten zunehmend die Nerven. Auf den Rausch der Annexion folgt nun eine heftige Polemik über die militärischen Misserfolge in der Ukraine. Seit der Befreiung der strategisch wichtigen Kleinstadt Liman am Wochenende durch ukrainische Streitkräfte ist in der russischen Blogosphäre und auf Telegrammkanälen vor allem der verantwortliche General Alexander Lapin ins Visier der Hardliner geraten.