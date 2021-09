Krimineller Rückfall – Geständnisse eines Schwarzfahrers «Poller»-Kolumnist Martin Erdmann hat sein GA gekündigt und befindet sich von da an auf gesetzlichen Abwegen. Martin Erdmann

Wir empfehlen, für eine Busfahrt immer und in jedem Fall zu bezahlen. Foto: Matthias Spicher

Ich wurde kürzlich von meiner kriminellen Vergangenheit eingeholt. Dabei wollte ich bloss mein Haushaltsbudget optimieren. Zwecks Senkung meiner Fixkosten habe ich mein GA gekündigt. Dadurch sind zwar meine monatlichen Ausgaben gesunken, aber auch mein mühsam erarbeitetes Ansehen als unbescholtenes Mitglied der Gesellschaft. Während einer Busfahrt vom Hauptbahnhof in Berns Norden geriet ich auf die schiefe Bahn. Ich habe vergessen, ein Ticket zu lösen. Ich hegte dabei keine verbrecherischen Absichten, sondern unterlag bloss dem menschlichen Hang zur Gewohnheit. Schliesslich war ich zuvor zehn Jahre GA-Besitzer. Ich musste mich also während einer Dekade nicht um den Erwerb von Fahrscheinen kümmern.

Im Gegenteil: Während meiner Zeit als GA-Besitzer entwickelte ich gewisse Besitzansprüche an das schweizerische ÖV-Netz. Nach zehn bezahlten GA-Jahresbeiträgen ist in mir das Gefühl entstanden, ich finanziere den öffentlichen Verkehr quasi im Alleingang. Nach der zehnten beglichenen Rechnung ging ich eigentlich davon aus, dass irgendeine Haltestelle an prominenter Lage nach mir benannt werden müsste. Aus dieser Denkweise wurde ich aber auf besagter Busfahrt herausgerissen. Denn plötzlich wurde mir klar, dass ich nicht mehr der noble Mäzen des schweizerischen Strassen- und Schienennetzes bin, sondern seit der Kündigung meines GA nur noch den Status eines gewöhnlichen Bürgers besitze.

Nun steht der öffentliche Verkehr also nicht mehr unter meiner finanziellen Gönnerschaft. Dadurch habe ich natürlich auch meine sämtlichen Privilegien verloren und verpflichte mich, vor Fahrtantritt wie jeder Normalsterbliche ein Ticket zu kaufen. Natürlich kam mir das als ehemaligem Schutzpatron von Bus und Tram auf besagter Fahrt zunächst nicht in den Sinn. Erst nach einigen Stationen wurde ich mir meines illegalen Tuns bewusst. So muss es sich anfühlen, diplomatische Immunität entzogen zu bekommen. Ich, die einstige Lichtfigur aller Bernmobil-Linien, sah mich plötzlich zur Schattengestalt der Unterwelt degradiert.

Plötzlich bemerkte ich jedoch längst vergessene Gefühlsregungen in mir aufkommen. Verloren geglaubte kriminelle Energie begann meinen Körper zu durchzucken. Denn Schwarzfahren war eine wichtige Einnahmequelle meiner Jugend. So habe ich in aller Regelmässigkeit Beiträge veruntreut, die vom Elternhaus für ÖV-Abonnemente bestimmt waren. Weil ich das Risiko des Schwarzfahrens einging, wurde dadurch eine Deliktsumme freigesetzt, die ich umgehend in Einstiegsdrogen oder Musiktonträger mit expliziter Lyrik investierte.

Da meine Eltern inzwischen nicht mehr für meinen Lebensunterhalt aufkommen, ist Schwarzfahren für mich kein lukratives Geschäftsmodell mehr. Doch wenn ich ehrlich bin, haben die Fahrten ohne Ticket dennoch einen gewissen Reiz. Durch sie fühle ich mich dermassen mit meinem inneren Teenager verbunden wie schon lange nicht mehr.

Und darin liegt überraschenderweise ebenfalls eine Optimierung meiner finanziellen Möglichkeiten. Wenn es dann einmal Zeit ist für eine Midlife-Crisis, werde ich mir kein kostspieliges Motorrad kaufen. Ich werde kein Geld für Fallschirmspringer-Kurse aus dem Fenster schmeissen. Und ich werde bestimmt kein Vermögen darin investieren, mein Gesicht straffen zu lassen.

Ich werde einfach etwas Schwarzfahren gehen. Das hält jung und ist vergleichsweise billig. Erwischen sie mich ein erstes Mal, kostet das 100 Franken, beim zweiten Mal 140 und beim dritten Mal 170. Franken. Billiger ist eine Lebenskrise nicht zu überstehen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.