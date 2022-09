Russische Gewalt in der Ukraine – Geständnis eines Kriegsverbrechens Zum ersten Mal gibt ein russischer Soldat zu, dass er in der Ukraine einen Zivilisten erschoss. Eine russische Journalistin ist seiner Geschichte nachgegangen. Bernhard Odehnal

Um dieses Video zu schauen, müssen Sie sich anmelden Ein Handy und ein unglaublicher Zufall: Wie die Journalistin Ekaterina Fomina russische Besetzer ausfindig machte. Video: Boris Gygax/Tamedia

Es war eine monatelange Recherche, und Ekaterina Fomina will sie gerade abschliessen. Da erhält sie einen Videoanruf auf ihr Mobiltelefon. Das Gesicht eines jungen Russen taucht auf. Er wolle ein Geständnis machen, sagt Daniil Frolkin der Journalistin: «Ich, der Soldat Daniil Andrejewitsch Frolkin, gestehe all die Verbrechen, die ich in Andriiwka begangen habe. Dass ich Zivilisten erschossen habe, Zivilisten ausgeraubt und ihnen ihre Telefone weggenommen habe.»