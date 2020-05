Mord in Interlaken – Gessler ist jetzt ein Security-Mann Eigentlich ist bei den Tellspielen das Mordopfer bekannt. Aber in Stefan Haennis Krimi «Tellspielopfer» übertrifft die Realität das Geschehen auf der Freilichtbühne – und auch General Guisan hat einen Auftritt. Alexander Sury

Grosse Aufregung in Interlaken: Ein Mord, ein Raub und Vandalenakte bescheren den Tellspielen ungewollt nationale Schlagzeilen. Foto: zvg

In diesem Jahr wird es in Matten bei Interlaken weder Apfelschuss noch Rütlischwur geben, auch Gessler wird nicht durch die Hohle Gasse reiten. Der Tyrannenmord fällt aus. Die Spielsaison 2020 ist wie so viele andere Kulturveranstaltungen abgesagt. Letztlich habe die Gesundheit der Mitwirkenden oberste Priorität, hiess es in der Medienmitteilung.