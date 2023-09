«Gesprächsstoff» History Crime – Der Gast am Heiligabend brachte keine Geschenke Hören Sie unsere Podcast-Serie über denkwürdige Verbrechen aus dem Kanton Bern.

Teil 4: Der «Weihnachtsmord» im Berner Breitenrain machte international Schlagzeilen. Sibylle Hartmann Isabelle Jacobi Alexander Sury

Am 25. Dezember 1910 wird ein Rentnerpaar in seiner Wohnung im Breitenrain brutal ermordet. Der 70-jährige Mann weist sechs Stichwunden am Hals auf und ein gebrochenes Schläfenbein, seine um ein Jahr jüngere Frau hat zwei Stichverletzungen am Hals und einen Schädelbruch. Der Täter wird relativ schnell gefasst: Es ist ein 21-jähriger Mann, der an Weihnachten beim Ehepaar Hirschi Unterschlupf fand. Er ermordete sie, um seine Miete zu bezahlen.

Dass der Fall an Weihnachten geschah, war 1910 eine Sensation, die von der internationalen Presse aufgegriffen wurde. Vielleicht auch weil der Täter sich von einem Detektiv-Nick-Carter-Groschenroman inspirieren liess.

