«Gesprächsstoff» History Crime – Denkwürdige Berner Verbrechen Hören Sie unsere Podcast-Miniserie über historische Kriminalfälle im Kanton Bern. Die Täterinnen und Täter waren meist bitterarm, die Justiz war rachsüchtig und moralingesäuert. Sibylle Hartmann als Host Alexander Sury als Gast

Eine Prostituierte, die mit aufgeschlitzter Kehle und umgeben von duftenden Blumen in ihrer Wohnung an der Metzgergasse in der Berner Altstadt tot aufgefunden wird. Ein mustergültiges Ehepaar aus dem Breitenrain, das inspiriert durch einen Detektiv-Nick-Carter-Groschenroman an Weihnachten brutal ermordet wird. Oder eine junge Landarbeiterin aus Madretsch bei Biel, die ihren Nachbarn eigentlich nur einen Schreck einjagen wollte und dabei alle drei Kinder der Familie verbrennt.



In den letzten Monaten haben wir insgesamt 14 Verbrechen aus der Geschichte des Kantons Bern ausgegraben und erzählt. Wo kommt man an Informationen und Details zu Mordfällen, die zum Teil vor Jahrhunderten geschahen? Wie hat man früher im Vergleich zu heute über Verbrechen berichtet? Und woher stammt die ungebrochene Faszination für Mord und Totschlag in unserer Gesellschaft?



In einer Spezialausgabe des Podcasts «Gesprächsstoff» erzählt Literaturredaktor Alexander Sury über seine Recherche für die Serie History Crime aus dem Kanton Bern. Und vier der historischen Kriminalfälle und Justizdramen können Sie als Podcasts nachhören.

Alle Folgen der Podcast-Serie History Crime

Folge 1: Denkwürdige Berner Verbrechen

Folge 2: Ein Hausierer stiehlt Garn und Käse – und wird hingerichtet

Folge 3: Sie wollte die Nachbarn ärgern und tötet drei Kinder

Folge 4: Der Gast am Heiligabend brachte keine Geschenke

Folge 5: Mit aufgeschlitzter Kehle lag sie im Blumenmeer

Sibylle Hartmann ist Redaktorin im Ressort Desk/Interaktion und moderiert den Podcast «Gesprächsstoff». Sie hat Medien- und Kommunikationswissenschaften in Fribourg und Schauspiel in Bern studiert. Mehr Infos @sibelhartmann Alexander Sury hat Germanistik und Geschichte studiert. Er ist Literaturredaktor und mag deshalb Bücher aller Art. Er pflegt jedoch einen breiten Kulturbegriff und ist auch YB-Fan. Mehr Infos

