Drohender US-Zahlungsausfall – Gespräche weiter ohne Durchbruch Zehn Tage vor einem drohenden Zahlungsausfall der USA hat ein neues Spitzengespräch zwischen Präsident Joe Biden und den oppositionellen Republikanern erneut keinen Durchbruch gebracht.

Der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, sagte am Montagabend (Ortszeit) nach dem Treffen im Weissen Haus, das Gespräch sei zwar «produktiv» verlaufen. Es gebe aber noch keine «Einigung».

Bidens Regierung und die oppositionellen Republikaner streiten seit Monaten über eine Anhebung der Schuldengrenze. Ohne eine Einigung droht den USA schon Anfang Juni erstmals in ihrer Geschichte die Zahlungsunfähigkeit, mit potenziell verheerenden wirtschaftlichen und finanziellen Folgen weit über das Land hinaus. Finanzministerin Janet Yellen hat wiederholt gewarnt, schon der 1. Juni könnte dieser sogenannte «Tag X" sein.

Die Republikaner wollen eine Anhebung der Schuldenobergrenze nur im Gegenzug für milliardenschwere Kürzungen der Staatsausgaben billigen. Sie fordern, dass im Haushaltsjahr 2024 weniger Geld ausgegeben wird als im laufenden Haushaltsjahr. Das Weisse Haus hat vorgeschlagen, das Ausgabenniveau einzufrieren und die Steuern für reiche und grosse Unternehmen zu erhöhen, was aber von den Republikanern abgelehnt wird.

«Produktive Diskussion»

«Ich habe das Gefühl, wir hatten eine produktive Diskussion», sagte McCarthy nun nach seinem Treffen mit Biden. «Wir haben noch keine Einigung, aber ich hatte das Gefühl, die Diskussion war in Bereichen produktiv, wo wir Meinungsverschiedenheiten haben.» Auch sei der «Ton» besser gewesen als bei früheren Treffen.

Vertreter beider Seiten würden jetzt «die Nacht durcharbeiten», um eine Annäherung zu erreichen, sagte McCarthy weiter. Er selber wolle jetzt «jeden Tag» mit Biden sprechen. Angesichts des Schuldenstreits hatte Biden nach dem G7-Gipfel im japanischen Hiroshima geplante Besuche in Papua-Neuguinea und Australien abgesagt. Er flog stattdessen am Sonntag von Japan aus zurück in die USA.

Die USA hatten das gesetzlich festgelegte Schuldenlimit von knapp 31,4 Billionen Dollar schon im Januar erreicht. Seitdem verhindert die US-Regierung mit «aussergewöhnlichen Massnahmen» eine Zahlungsunfähigkeit, die Möglichkeiten dafür sind aber bald ausgeschöpft.

US-Schuldenlimit Dutzende Male ausgesetzt

Das US-Schuldenlimit war in den vergangenen Jahrzehnten unter Präsidenten beider Parteien Dutzende Male ausgesetzt oder angehoben worden – und das mit parteiübergreifenden Mehrheiten. Die Republikaner lassen in diesem Jahr, aber mit ihrer bei den Kongress-Zwischenwahlen im Herbst 2022 erreichten neuen Mehrheit im Repräsentantenhaus die Muskeln spielen.

Biden erwägt deswegen sogar, den Kongress zu umgehen und das Schuldenlimit einfach zu ignorieren. Er könnte sich dabei auf den 14. Zusatzartikel der US-Verfassung berufen, wonach die «Rechtsgültigkeit» der Staatsschulden der Vereinigten Staaten «nicht infrage gestellt werden darf». Allerdings wäre ein solches Vorgehen beispiellos in der US-Geschichte und juristisch fragwürdig. Biden wie auch seine Finanzministerin Yellen haben sich deswegen skeptisch gezeigt.

