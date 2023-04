Bluttat in Berner Agglo – Geschocktes Dorf nach tödlichen Schüssen in Dorfbeiz Im Rössli in Boll wurde ein Mann erschossen. Der mutmassliche Täter ist in Haft, doch was bedeutet das für das Restaurant? Carlo Senn

Derzeit nicht «offen»: Eine Absperrung und gelöschte Lichter deuten auf den Vorfall hin. Foto: Raphael Moser

«Es ist alles dunkel», sagen die Landschaftsgärtner im Auto und fahren wieder davon. Sie hätten am Montag gern in der Landbeiz Rössli in Boll in der Berner Agglomeration ein paniertes Schnitzel oder eine Pizza zu Mittag gegessen. Doch das ist nicht möglich: Denn Freitagnacht hat sich dort eine Bluttat ereignet. Ein Mann wurde erschossen, er starb noch am Samstag im Spital.