Tödliche Haft von Kilian S. – Gericht will Ermittlungen gegen Arzt einstellen Den Arzt, der die Polizeihaft des verstorbenen Kilian S. gutgeheissen hat, trifft keine Schuld. Dies hat das bernische Obergericht entschieden. Simon Preisig

Das spontan errichtete Mahnmal für Kilian S. auf dem Berner Waisenhausplatz wird immer wieder beschädigt. Foto: Franziska Rothenbühler



Er starb am frühen Morgen des 26. Dezembers 2018 in einer Zelle der Berner Polizeiwache am Waisenhausplatz: der 20-jährige Kilian S. aus Bern, der am Tag davor nach einer Goaparty festgenommen worden war. Noch läuft ein Verfahren gegen den Arzt, der dafür sorgte, dass der junge Mann trotz mutmasslich schwerem Drogenrausch auf der Wache eingesperrt statt ins Spital gebracht wurde. Nun soll das Verfahren eingestellt werden: Das bernische Obergericht hat entschieden, dass dem Arzt keine fahrlässige Tötung vorzuwerfen sei, wie es in einem am Montag publizierten Urteil heisst.