Mordprozess in Biel – Gericht verurteilt 65-Jährigen zu über 18 Jahren Haft Das Bieler Regionalgericht verurteilt einen Mann, der 1999 an einem tödlichen Raubüberfall beteiligt gewesen sein soll, zu einer Haftstrafe von über 18 Jahren.

An der gesamten Verhandlung hat der Beschuldigte die Aussage verweigert. Illustration: Karin Widmer

Ein 65-jähriger Nordmazedonier ist am Dienstag in Biel zu einer Freiheitsstrafe von 18 Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Das erstinstanzliche Gericht sprach ihn des Mordes und versuchten Mordes im Jahr 1999 in Biel-Mett schuldig.

Der brutale Raubüberfall auf eine Familie im Juni 1999 galt jahrelang als ungelöster Kriminalfall. Auf den Nordmazedonier wurden die Ermittler erst 2015 per Zufall aufmerksam, als der Mann einen Einbruch in seinen Kiosk in Bern meldete. Seine DNA-Spur stimmte mit DNA-Spuren am Bieler Tatort überein.

Der Mann stritt stets ab, an dem Überfall von 1999 beteiligt gewesen zu sein. Sein Verteidiger hatte einen Freispruch verlangt. Die DNA-Analyse sei von zweifelhaftem Wert. Die Staatsanwaltschaft sah die Beteiligung des Mannes am Überfall hingegen für erwiesen an und hatte eine Freiheitsstrafe von 18 Jahren gefordert.

Beim Überfall im Bieler Mett-Quartier hatten mehrere Maskierte ein Ehepaar und den jüngsten Sohn mit Klebeband gefesselt und gequält. Als spätabends zwei weitere Söhne des Ehepaars zum Haus kamen, gab einer der Täter unvermittelt mehrere Schüsse durchs Fenster ab. Ein 22-jähriger Sohn kam dabei ums Leben. Die Täter entkamen unerkannt.

Die Hintergründe des Überfalls sind bis heute unklar. In einem Bundesgerichtsurteil zum Fall von 2022 heisst es unter Berufung auf die Ermittlungen, der Tat könnte ein illegaler Waffenhandel zwischen zwei Söhnen der Familie und damaligen Aktivisten der Befreiungsarmee Kosovos (UCK) zugrunde liegen.

SDA/ske

