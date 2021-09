Zweite Niederlage für den SCB – Gerber kriegt und Bern macht Geschenke Beat Gerber wird gegen Zug zum Rekordhalter – einen Sieg gibt es für ihn und den SC Bern aber nicht. Der Meister reüssiert 4:3. Reto Kirchhofer

Ein Mann für viele Fälle: Verteidiger Beat Gerber versucht sich als Goalie, kann aber das erste Tor des EVZ nicht verhindern. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Beat Gerber ist nervös. Die Kulisse in Bern beeindruckt ihn. Er sitzt auf der Spielerbank, und immer wieder wandert sein Blick zur imposanten Stehrampe gegenüber. Die Zuschauer, die Stimmung: Das Erlebnis brennt sich ins Gedächtnis des Verteidigers.

Das war in der Saison 1998/99, Gerber 16 Jahre alt. Er gastierte mit Langnau beim SCB, kam zum ersten Mal mit der Nationalliga A in Berührung. Der Junior hatte ausgiebig Zeit, das Drumherum aufzusaugen – weil er es zwar aufs Matchblatt geschafft hatte, nicht aber Eiszeit erhielt.

Diese erste Erfahrung in der höchsten Schweizer Spielklasse hat Gerber geprägt. Seit Freitagabend ist er der Erfahrenste überhaupt. Gegen Zug bestritt der Verteidiger seine 1168. Partie – gefeiert von den Leuten in der Berner Halle, die längst zu seinem zweiten Zuhause geworden ist.

Die 3 Infos einblenden Daniel Manzato

Der Zuzug aus Genf stand im SCB-Tor, was gemäss Sportchef Andrew Ebbett nichts mit der Leistung von Philip Wüthrich am Dienstag zu tun hatte: «Es war bereits letzte Woche klar, dass wir nach Spiel 1 wechseln werden.» Cory Conacher

Der Flügel war Sinnbild des SCB: Zwei Drittel lang haderte er – und zündete dann (zu spät) den Turbo. Seine zwei Tore im Schlussdrittel waren Makulatur. Christoph Bertschy

Der umworbene Lausanner soll vor der Unterschrift bei Gottéron stehen. Ebbett: «Für den Preis, der herumgeboten wird, sind wir bei ihm aus dem Rennen.»

Seit 2003 spielt «Bidu» für den SCB. Mit 39 Jahren ist er mehr denn je gefordert. Die Mannschaft steckt im Umbruch, vieles im Spiel passt noch nicht zusammen. Umso mehr ist Stabilität gefragt. Diese konnte auch Gerber der Mannschaft gegen Zug nicht geben. Der SCB verlor 3:4 und steht nach zwei Saisonspielen noch ohne Punkt da.

Untersander im Zentrum

Die Zuger waren den Bernern während zweier Drittel praktisch in allen relevanten Bereichen überlegen. Wucht und Ausgeglichenheit über vier Linien, Agilität und Härte im Zweikampf, Qualität im Abschluss: Das Team von Dan Tangnes wurde seinem Meister-Label gerecht. Es profitierte allerdings von den Unzulänglichkeiten des Gegners. Tristan Scherwey kassierte wie am Dienstag eine unnötige Strafe, der Wechselfehler auf der Berner Bank war ebenfalls ein Déjà-vu. Zug nutzte die doppelte Überzahl.

Zwei Minuten später tanzten Dario Simion und Marco Müller die Berner Mika Henauer und Ramon Untersander aus. Letzterer bekundete später Pech, als die Scheibe von seinem Schlittschuh zu Sven Senteler sprang – 0:3.

Das Telegramm Infos einblenden SC Bern – EV Zug 3:4 (0:2, 1:2, 2:0) Tore: 13. Lander (Hansson, Martschini/PP) 0:1. 15. Simion (Müller, Kovar) 0:2. 25. Senteler (Gross, Allenspach) 0:3. 31. Untersander (Jeffrey, Moser) 1:3. 37. Martschini (Lander) 1:4. 44. Conacher (Pinana, Daugavins) 2:4. 53. Conacher 3:4. Strafen: Je 3-mal 2 Minuten. Bemerkungen: Bern ohne Blum, Rüfenacht (verletzt), Hänggi und Kast (überzählig). – Zug ohne Zehnder und Kreis (verletzt).

Untersander blieb in der Hauptrolle: Zur Spielmitte erzwang er mit einem Rush das erste SCB-Tor. Es folgte die beste Phase des Heimteams – bis Zugs Anton Lander drei Berner auf sich zog und Lino Martschini vom freien Raum profitierte.

Immerhin: Der SCB steckte nicht auf, sorgte im letzten Abschnitt dank zwei Toren Cory Conachers für eine spannende Schlussphase, was das Publikum honorierte. Trainer Johan Lundskog sagte: «Wie wir im dritten Drittel gespielt haben, so will ich uns in den nächsten 50 Qualifikationspartien sehen.»

Und Gerber? Der erhielt zum Jubiläum sechs Flaschen Wein. Und sagte: «Drei Punkte wären mir lieber gewesen.» Ans Karriereende denkt der Haudegen übrigens nicht: 22 Jahre nachdem er in Bern erstmals NLA-Luft schnuppern durfte, hat er die Nase vom Spitzeneishockey noch längstens nicht voll.

Fehler gefunden?Jetzt melden.