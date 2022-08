Krieg der Schnäpse – George Clooneys Tequila setzt neue Coolness-Massstäbe Jahrzehntelang besangen die härtesten Rapper die Cognac-Marke Hennessy. Ausgerechnet George Clooney setzt dem nun ein Ende. Philippe Zweifel

Lukrativ und extrem hohe Street Credibility: George Clooney mit einer Flasche seines Casamigos-Tequilas. Foto: PD

Schauspieler, Regisseur, Autor, Model, Aktivist: Gibt es etwas, das George Clooney nicht kann? Rappen vielleicht. Aber das muss er gar nicht, denn neuerdings wird über ihn gerappt. Nicht er als Person ist in der Szene von Interesse, sondern sein Tequila Casamigos. In Hunderten von Songs wird die Marke erwähnt, etwa bei Nicki Minaj («She a lil demon off that Casamigos») oder Drake («We got 1942 Casamigos, it's getting heated»).