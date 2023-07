Setzen wir heute die rosarote Brille auf. Nein, nicht um der Auferstehung von Barbie als Blockbuster-Filmfigur zu frönen. Sondern um pünktlich zum 1. August einen selbstgefälligen Blick in den Spiegel zu werfen. Das entspricht ja nicht unbedingt der helvetischen Sitte. Hierzulande ist das Understatement ein elftes Gebot: Du sollst dich nicht aufspielen. Man blufft verklemmt, man ist am Nationalfeiertag gedämpft patriotisch. Aber einmal im Jahr soll es erlaubt sein, das eigene Land zu glorifizieren, ohne kleinkrämerische Kritiksucht, dauerempörten Habitus und das allseits beliebte «Blame-Game». Etwas mehr gesunder Zweckoptimismus wäre sowieso zuträglich. Der Mensch – und die Nationen – muss an eine gute Zukunft glauben und daran, dass Eigeninitiative hilft. Je düsterer die Lage auf der Welt mit der Schweiz im Zentrum wird, desto wichtiger ist es, sich in der Disziplin der Zuversicht zu üben.

Allerdings, selbst durch die rosa Brille ist zu erkennen: In der Welt brennt es – sprichwörtlich. Eine griechische Insel brennt ab, ebenso der Wald ob Bitsch VS. Kürzlich war ganz Nordamerika in Rauchschwaden gehüllt und schnappte nach Luft. Die Meere sind bald so heiss wie ein Erkältungsbad. Der Krieg in der Ukraine tobt weiter. Demokratien wackeln, autoritäre Bewegungen machen sich breit, die Kaufkraft schwindet. Es fehlt der allmählich vergreisenden westlichen Gesellschaft an Arbeitskräften, derweil gilt die Migration als existenzielle Bedrohung. Die künstliche Intelligenz birgt Chancen und Gefahren, die noch nicht einzuschätzen sind. Mit KI kann man Kunst machen, aber auch Waffen.

Frag nicht, was die Welt für die Schweiz tun kann, frag, was die Schweiz für die Welt tun kann.

Unser politisches System ist resilient. Dieses Jahr feiern wir 175 Jahre Bundesverfassung. Sie war ein Wurf – die Schweiz wurde zur ersten demokratischen Republik in einem rückwärtsgewandten monarchistischen Europa. Ein halbes Jahrhundert lang waren wir der Nabel der Freiheit auf dem Kontinent. Ein weiteres halbes Jahrhundert währte der Frieden in der Schweiz, während die Welt um uns in wüsten Kriegen und im Faschismus versank. Im Jahr 2023 bleibt die Schweizer Demokratie bemerkenswert stabil. Während in andern Ländern das Vertrauen in die Institutionen schwindet, glauben die Schweizer Bürger und Bürgerinnen an ihren Staat. Im OECD-Vertrauensindex von 2022 nahmen wir erneut den Spitzenplatz ein. Die direkte Demokratie ist und bleibt ein Erfolgsmodell.

Es gibt weitere Gründe, frohgemut zu sein. Die Schweizer Gesellschaft und die Arbeitswelt werden langsam, aber stetig diverser. LGBTQ-Menschen können heiraten und das Geschlecht wechseln. Die Gesellschaft ist liberaler, offener geworden. Dass darüber nicht alle glücklich sind, ist in einem eher konservativen Land zu erwarten. In öffentlichen Foren wird über Rassismus und Sexismus reflektiert und gestritten. Es wird hart, oft gehässig debattiert, manche sprechen von einer Polarisierung, doch in der Schweiz sagen die Leute, was sie politisch denken, und das ist doch an sich gut so. Der Schweizer Franken ist stark, die Inflation hierzulande glimpflich. Summa summarum: Die Schweiz ist doch eine pinke Insel der Glückseligen.

Schnitt. Fort mit der Brille. Natürlich sind wir Schweizerinnen und Schweizer nicht glückselig, aber wir sind privilegiert. Noch. Denn wenn wir uns einigeln, um unsere Privilegien zu schützen, werden uns die Probleme bald einholen. Statt in der Welt ein Problem zu sehen, sollten wir unsere Ärmel hochkrempeln und mithelfen, die Probleme dieser Welt zu lösen, in der wir mittendrin leben. Oder locker nach John F. Kennedy: Fragt nicht, was die Welt für die Schweiz tun kann, fragt, was die Schweiz für die Welt tun kann. Mit vorwärtsgewandtem Denken, innovativen Technologien, einer liberalen Tradition, einem bürger- und bürgerinnennahen Staat und stabilen Finanzen ist die Schweiz prädestiniert dazu, international eine Vorreiterrolle einzunehmen. Um dies zu erkennen, braucht es keine rosa Brille. Da genügt ein Blick in die Anfänge unseres modernen Bundesstaats, als die Schweiz die erste Demokratie in Europa gründete.



Isabelle Jacobi ist Chefredaktorin von «Der Bund» und Mitglied der Chefredaktion Bund/BZ. Sie kommentiert Politik und Zeitgeschehen und spricht mit klugen Köpfen unterschiedlicher Couleur. Sie ko-moderiert den Podcast «Alles klar, Amerika?» Mehr Infos @jacobiis

