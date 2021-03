Zug schlägt den SC Bern erneut – Genoni versaut den Bernern den Abend Der SC Bern verliert im sechsten Spiel gegen den EV Zug zum fünften Mal, diesmal mit 1:2. Der Rückstand auf den Strich beträgt fünf Zähler. Adrian Ruch

EVZ-Goalie Leonardo Genoni lässt seine ehemaligen Teamkollegen (links Tristan Scherwey) verzweifeln. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Kein Gregory Hofmann, kein Raphael Diaz, kein Problem. Der EV Zug siegt und siegt und siegt. Auch Cupsieger SC Bern vermag die Erfolgsserie der Innerschweizer nicht zu beenden. Zug gewinnt in Bern 2:1; es ist der neunte Sieg in Folge. Der EVZ nähert sich unaufhaltsam dem Qualifikationssieg und dem Punkterekord des HC Davos (113) aus der Saison 2006/2007. Nur noch 15 Zähler fehlen. Und Coach Dan Tangnes hatte gegenüber der «Luzerner Zeitung» schon vor dem Spiel in Bern gesagt: «113 Punkte, warum nicht? Das ist machbar.»

Zuweilen erinnert das Geschehen in der leeren Postfinance-Arena an ein Privatduell zwischen SCB-Stürmer Tristan Scherwey und EVZ-Goalie Leonardo Genoni. Scherwey erarbeitet sich immer wieder Abschlussmöglichkeiten und stellt so seinen ehemaligen Teamkollegen auf den Prüfstand. In der 14. Minute schiesst die Nummer 10 der Mutzen im Powerplay daneben, doch wenige Sekunden später landet der Puck nach einem präzisen Pass André Heims und einem weiteren Direktschuss im Netz.

Die 3 Infos einblenden Kyen Sopa Vor kurzer Zeit stürmte der 20-Jährige noch in der ersten Linie. Gegen den EV Zug kommt er nur noch als 13. Stürmer zum Einsatz, obwohl er fünf Tage zuvor in Davos das erste Tor für den SCB erzielt hat. Petri Tuononen «Schiess!», «Beweg dich!», «Spiel ab!» und vieles mehr ruft der Goalietrainer des SCB in englischer Sprache. Der Finne, der zusammen mit Mark Streit auf der Medientribüne sitzt und das Geschehen aus der Vogelperspektive beobachtet, lebt richtig mit. Andri Henauer Weil Tomi Karhunen krank ist, fungiert Andri Henauer, der jüngere Bruder von Verteidiger Mika Henauer, als Ersatzgoalie. Wüthrich/Henauer könnte das Berner Torhüterduo der Zukunft sein.

Immer wieder Scherwey

Scherwey hätte es in der Hand, sein Team vorentscheidend in Führung zu bringen. Bis zur zweiten Pause hat er nicht weniger als zwölfmal geschossen; einmal fiel, wie erwähnt, das 1:0, einmal wurde die Scheibe geblockt, fünfmal verfehlte er das Ziel, und fünfmal hielt Genoni. In der 38. Minute verhinderte der Nationalgoalie mit einer Glanzparade gegen den allein auf ihn zustürmenden Powerflügel das 2:1. Zuvor hatte Jérôme Bachofner ausgeglichen. Er trickste Philip Wüthrich herrlich aus und lupfte die Scheibe unter die Latte.

Doch genau wie Genoni hinterlässt auch der SCB-Torhüter einen hervorragenden Eindruck. So stoppt er kurz nach der zweiten Pause EVZ-Topskorer Jan Kovar, indem er mit dem linken Beinschoner hält. Kurz darauf ist Wüthrich doch zum zweiten Mal geschlagen. Lino Martschini trifft in Überzahl per Direktschuss. Es ist letztlich der entscheidende Treffer. Denn obwohl die Mutzen am Ende mit sechs Feldspielern agieren, gelingt der Ausgleich nicht mehr. Auch Scherwey versucht noch zweimal, Genoni zu bezwingen – vergeblich.

Weil Rapperswil-Jona die ZSC Lions bezwingt, wächst der Rückstand des SCB auf den Strich auf fünf Punkte an. Direkt vor den Mutzen ist nun Ambri-Piotta klassiert. Eines dieser drei Teams wird das Pre-Playoff verpassen. Mittlerweile ist auch der Modus bekannt. Die beiden letzten Viertelfinalisten werden im Best-of-3-Verfahren ermittelt.

Das Telegramm Infos einblenden Bern - Zug 1:2 (1:0, 0:1, 0:1) Tore: 14. Scherwey (Heim, Praplan/Ausschluss Cadonau) 1:0. 36. Bachofner 1:1. 45. Martschini (Thorell, Senteler/Ausschluss Praplan) 1:2. Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen Bern, 5-mal 2 plus 10 Minuten (Cadonau) gegen Zug. Bemerkungen: Bern ohne Blum, Rüfenacht, Sciaroni (alle verletzt), Sterchi, Karhunen (krank) und Burren (überzählig). Zug ohne Hofmann, Diaz, Shore, Zgraggen und Thürkauf (alle verletzt). – Bern ab 58:16 ohne Wüthrich, dafür mit sechs Feldspielern.

Horrorstart der ZSC Lions

Die Lakers begannen gegen den Favoriten fulminant. Nach zehn Minuten stand es bereits 3:0 für das Heimteam. Kevin Clark (3. Minute), Kay Schweri (7.) und noch einmal Clark (9.) waren die Torschützen. Im Mitteldrittel konnten sich die Zürcher etwas fangen und kamen knapp zwei Minuten vor Spielende noch auf 4:5 heran. Für den Ausgleich reichte es aber nicht mehr – er wäre auch nicht verdient gewesen.