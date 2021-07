Folgen der Pandemie – Genervte Passagiere sorgen für Ärger an Bord Das Kabinenpersonal beobachtet eine zunehmende Gereiztheit und Ungeduld bei den Fluggästen. Auslöser sind die Schutzmassnahmen, die inzwischen zum Reisen gehören. Jon Mettler

Die Mundschutzpflicht an Bord sorgt für Konfliktpotenzial zwischen Passagieren und Kabinenpersonal. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Fliegen ist in Pandemiezeiten mühsamer geworden. Das merken derzeit Schweizer Touristinnen und Touristen, welche in den Sommerferien nach vielen Entbehrungen wieder das Meer sehen wollen. Fluggesellschaften und Behörden verlangen nach Covid-Zertifikaten; die genauen Kontrollen können die Wartezeiten an den Schaltern verlängern und sogar zu abgesagten Flügen führen.

So geschehen am vergangenen Freitagabend mit dem Swiss-Flug von Zürich nach São Paulo, der wegen des Nachtflugverbots auf Samstag verschoben werden musste. Hinzu kommen sich ständig ändernde Einreisebestimmungen für Feriendestinationen im Ausland und die Schutzmassnahmen an Bord der Flugzeuge.