Gendersternchen etc. unerwünscht

Nun ist es AL-Politiker David Garcia Nuñez, der einen Vorstoss überarbeiten muss. Das berichtet die NZZ. Nuñez hat nicht etwa zu wenig auf die Gendergerechtigkeit geachtet, sondern sich im Gegenteil zu sehr um sprachliche Inklusion bemüht: Er verwendete in der Begründung seines Vorstosses für einen «Rosa-Luxemburg-Park» das sogenannte Gendergap: Er schrieb vom «Arbeiter_innenquartier», der «Arbeiter_innenzeitschrift» und der «Arbeiter_innenbewegung».

Zwei unterschiedliche Fälle

Mit dieser Form sollen auch jene Menschen repräsentiert werden, deren Geschlechtsidentität sich nicht oder nicht eindeutig dem Männlichen oder Weiblichen zuordnen lässt. Eine Variante davon ist das Gendersternchen (in Nuñez Vorstoss hiesse es dann «Arbeiter*innenquartier»).

«Gendergap und Gendersternchen sind im Sprachreglement schlicht nicht vorgesehen.»Helen Glaser, SP-Gemeinderätin und Vizepräsidentin des Ratsbüros

Die Zurückweisung sei keine inhaltliche Kritik an der Schreibweise und der Absicht dahinter, sagt Helen Glaser, SP-Gemeinderätin und Vizepräsidentin des Ratsbüros. «Diese Formen sind im Sprachreglement schlicht nicht vorgesehen.»

Die Fälle Brunner und Nuñez sind also unterschiedlich gelagert. Brunners Vorstoss wurde vom Büro – nun schon zwei Mal – wegen fehlender sprachlicher Gleichberechtigung zurückgewiesen. Es bezieht sich dabei auf einen Passus in den Ausführungsbestimmungen zur Geschäftsordnung. Dort heisst es: «Frauen und Männer sind sprachlich gleichberechtigt zu behandeln.»

Nebst diesen Ausführungsbestimmungen orientiert sich das Büro auch an den Richtlinien zur Rechtschreibung der Stadt Zürich. Darin werden das Gendergap oder das Gendersternchen nicht erwähnt. Bereits früher seien Vorstösse deswegen zurückgewiesen worden, sagt Glaser. Das Binnen-I kommt in der Richtlinie zwar vor, wird aber als «nicht zulässig» bezeichnet. Erlaubt sei dieses nur, wenn die Verknappung notwendig ist, etwa in Tabellen.