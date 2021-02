«Gemischte Teams finden in Krisen bessere Lösungen»

Frau de Boer, weshalb ist es eigentlich erstrebenswert, dass in den Chefetagen Männer und Frauen sitzen?

Aus der Forschung weiss man, dass gemischte Teams in schwierigen Situationen über eine bessere Lösungskompetenz verfügen. Gemischte Verwaltungsräte und Geschäftsleitungen sind in Krisen also resilienter. Und vermutlich sind sie auch wirtschaftlich erfolgreicher unterwegs.