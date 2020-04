Gemeindewahlen in Bolligen – Gemeindepräsidentin tritt wieder an Katharina Zuber von der FDP strebt eine zweite Amtszeit an db

Katharina Zuber, Gemeindepräsidentin von Bolligen. Manuel Zingg

Bolligens amtierende Gemeindepräsidentin, Katharina Zuber-Merki, ist bereit für eine weitere Amtsperiode und stellt sich im Herbst zur Wiederwahl. Dies teilt die FDP Bolligen am Freitagmorgen mit.

Katharina Zuber habe in den vergangenen gut drei Jahren «mit grosser Umsicht, viel Energie und zielgerichteter Arbeit gezeigt, dass sie die richtige Frau zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist». Zuber sei in Bolligen, aber auch in der Region und ebenso in der Wirtschaft gut vernetzt. Sie habe mit feinem Gespür Konflikte gelöst, aber wo nötig auch klar die Richtung vorgegeben.

Anfang November 2016 war die Gemeinderätin Katharina Zuber im ersten Wahlgang zur neuen Ratspräsidentin gewählt worden. Sie hatte den Amtsinhaber Rudolf Burger (Bolligen Parteilos) klar distanziert.

Die Gemeindewahlen in Bolligen finden am 8. November 2020 statt. (pd)