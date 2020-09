Wahlen in Spiez – Gemeindepräsidentin Jolanda Brunner bleibt im Amt Am 5. Oktober wird die SVP-Politikerin in stiller Wahl bestätigt – es liegt keine Gegenkandidatur vor.

Die Gemeinderats- und Parlamentswahlen finden am 8. November statt. Foto: Jürg Spielmann

Jolanda Brunner (SVP) bleibt Gemeindepräsidentin von Spiez. Der Gemeinderat wird sie am 5. Oktober in stiller Wahl im Amt bestätigen, wie die Gemeinde am Montag mitteilte. Eine weitere Kandidatur liege nicht vor.

Die Gemeinderats- und Parlamentswahlen finden am 8. November statt. Sechs von sieben Exekutivmitgliedern stellen sich erneut zur Wahl (3 SVP, 1 EVP, 1 GLP, 1 SP), einzig der Gemeinderat der BDP tritt zurück. Im linken Lager spannen SP und Grüne erstmals zusammen und erhoffen sich dadurch einen zweiten Sitz für Rotgrün.

Im Grossen Gemeinderat sind 36 Sitze zu vergeben. Acht Parteien treten zur Wahl an.

SDA