Kinderbetreuung in den Frühlingsferien – Gemeinden und Schulen könnten Lehrer verpflichten Auch während der Frühlingsferien müssen Gemeinden für Schulkinder eine Notbetreuung anbieten. Bis jetzt lässt sich diese mit Freiwilligen bewerkstelligen. Selina Grossrieder

Wenn Eltern wegen der Corona-Krise keine Ferien beziehen können, sind sie auf Notbetreuungsangebote der Gemeinden angewiesen. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Wenn die heute beginnenden Frühlingsferien in der Wohnung, auf dem Balkon oder im Garten stattfinden müssen, stellt das viele Eltern vor Herausforderungen. Besonders dann, wenn sie im Gesundheitswesen oder in einem Betrieb arbeiten, der für die Grundversorgung wichtig ist. Dann können sie keine Ferien beziehen und müssen sogar Überstunden leisten. Ihre Kinder sollen sie deshalb nicht sich selbst überlassen müssen, zumal die Grosseltern als Betreuungspersonen ausfallen. Darum hat sich die bernische Bildungsdirektorin Christine Häsler (Grüne) am 25. März an die Schulleitungen gewandt mit der Bitte, die bestehenden Betreuungsangebote auch während der Ferienzeit weiterzuführen (der «Bund» berichtete). Das Personal dafür solle unter anderem aus der Lehrerschaft rekrutiert werden. Den Lehrpersonen würden dafür zwei Lektionen pro Halbtag vergütet .