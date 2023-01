Energiewende im Gegenwind – Gemeinden üben scharfe Kritik an der Lex Windkraft Politiker wollen die Windkraft mit abgekürzten Verfahren ausbauen. Die SVP und der Gemeindeverband stellen sich quer. Stefan Häne

Energiepolitiker wollen mehr davon: Windpark auf dem Mont Soleil im Jura. Foto: Valentin Flauraud (Keystone)

Gegen den Willen der Kantone sind in der Schweiz politische Vorhaben nur schwer durchzusetzen. Vor diesem Hintergrund erhält das Urteil der Kantone über ein umstrittenes, energiepolitisches Vorhaben grosses Gewicht: die Lex Windkraft. Die Umweltkommission des Nationalrats will die Verfahren für Windenergieprojekte, die weit fortgeschritten sind, abkürzen und so den Ausbau der Windkraft forcieren – und zwar so lange, bis eine zusätzliche Terawattstunde Strom pro Jahr produziert ist, also fast siebenmal mehr als heute. Das hat sie letzte Woche mitgeteilt.