Entwicklungsraum Thun – Gemeinden sorgen sich um invasive Pflanzen Exotische Pflanzen beschäftigen die Gemeinden in der Region Thun. Besonders das Berufskraut macht vorab den Landwirten Sorgen. Stefan Kammermann

Die Delegiertenversammlung des Entwicklungsraums Thun fand im Gemeindesaal in Aeschi statt. Foto: Stefan Kammermann

Biodiversität, Artenvielfalt und Neophyten sind derzeit in aller Munde. So auch in der Region Thun. Was es damit auf sich hat, erfuhren die Vertreterinnen und Vertreter der 40 Mitgliedergemeinden an der Delegiertenversammlung des Entwicklungsraums Thun (ERT) am Donnerstag in Aeschi. Unter anderem ging es vorab um exotische, invasive Pflanzen, sogenannte Neopythen.