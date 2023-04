Recycling von Kunststoff – Gemeinden machen vorwärts beim Sammeln von Plastik In der Schweiz existiert kein einheitliches Sammelsystem für Plastik. Im Kanton Bern haben sich dafür nun 50 Gemeinden zusammengetan. Lohnt sich das? Stephanie Jungo

In Oberbipp wird seit einem Jahr Plastik gesammelt auf dem Werkhof. Foto: Enrique Muñoz García

Im Kanton Bern wollen 50 Gemeinden eine Recycling-Offensive einläuten: Sie fangen in den kommenden Wochen an, Haushaltkunststoff einzusammeln. Sie tun dies in Zusammenarbeit mit privaten Recycling- und Entsorgungsunternehmen, deren Vertreter das Vorhaben am Dienstag an einer Medienkonferenz vorstellten.