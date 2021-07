«Null Akzeptanz» für Fahrende – Gemeinde Belp duldet keine Fahrenden mehr Die Gemeindebehörden weisen ausländische Fahrende weg.

Bereits im Mai haben ausländische Fahrende auf dem Belper Gemeindegebiet halt gemacht. Foto: Christian Pfander (Archiv)

Die Gemeinde Belp duldet keine Fahrenden mehr auf öffentlichem Grund. Sie hat eine Gruppe von ausländischen Fahrenden am Montag aufgefordert, das besetzte Gelände beim Flughafen umgehend zu räumen.

«Es gibt von unserer Seite null Akzeptanz», sagte Gemeindepräsident Benjamin Marti. Nach seinen Angaben halten sich rund zehn Gespanne auf dem Parkplatz P6 beim Stützpunkt der Rettungsflugwacht auf.

Marti hat die Fahrenden in Begleitung der Polizei «ultimativ aufgefordert, das Gelände und die Gemeinde noch am Montag zu verlassen». Weitere Gespräche werde es nicht mehr geben, heisst es in einem Communiqué.

Eine weitere Gruppe von Fahrenden befindet sich offenbar auf dem Gelände des Flughafens, wie der TV-Sender TeleBärn am Sonntagabend berichtete. Was aus ihnen wird, ist unklar. Ein Flughafensprecher sagte am Montag auf Anfrage, man mache zum Thema keinerlei Angaben.

Bereits vor einigen Wochen hatten sich mehr als hundert französische Roma vorübergehend in Belp aufgehalten. Sie waren am Pfingstmontag angekommen. Die Gemeinde Belp tolerierte damals einen Aufenthalt während zwölf Tagen auf einem Areal beim Giessenbad.

