Eishockey: Schweiz – Dänemark - Doppelschlag der Dänen inklusive Schweizer Eigentor

So knackt man den dänischen Riegel

Es ist praktisch die einzige Möglichkeit, die aufsässige Manndeckung der Dänen zu durchbrechen. Viel Laufarbeit, viele Seiten- und Positionswechsel. All das sehen wir hier beim Tor. Ein wichtiger Faktor bei Corvis Tor ist darum, dass Verteidiger Yannick Weber in die Offensive geht und am Ende sich den Assistpunkt notieren lassen kann. Dass der dänische Lugano-Stürmer Mikkel Bödker kurz seine defensive Zuordnung verliert, hilft natürlich auch. Das wird Heinz Ehlers gar nicht passen. Ansonsten sah er ein sehr gutes Drittel seiner Mannschaft, die in der Torschuss-Statistik gar mit 9:7 vorne liegt.

Und hier das Tor im Video: