Die Vorspeise war ganz ordentlich

Na, das war mal eine nette Vorspeise. Spanien und Kroatien finden verteidigen grundsätzlich überbewertet und spielen einen Achtelfinal mit acht Treffern, Eigentor und Verlängerung. Wunderbar.

Kroatien geht mit 0 (in Worten: null) Torschüssen in der ersten Halbzeit in Führung. Pedri mit einem Eigentor praktisch von der Mittellinie aus macht unter gütiger Mithilfe von Goalie Simon das Unmögliche möglich. Nach der Pause rappelt sich Spanien auf, geht scheinbar entscheidend 3:1 in Führung – und verdaddelt sie kurz vor dem Spielschluss doch noch.

Ein grossartiges Spiel, das die Spanier am Ende verdient mit 5:3 gewinnen.

Mal schauen, ob der Hauptgang heute Abend auch so gut munden wird. Durchaus möglich, dass Frankreich gegen die Schweiz etwas schwerer zu verdauen sein wird.