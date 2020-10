15. Minute

ZSC mit Mühe

Die sonst in den vergangenen Spielen so effektive Tormaschine der Lions kommt noch nicht ins Laufen. Mit Strafen haben sich die Zürcher das Leben selbst schwer gemacht. Doch auch bei fünf gegen fünf tun sich die Lions noch schwer. Die Zuger machen viel Druck auf den scheibenführenden Mann. Die Zürcher kommen zwar vereinzelt zu Abschlüssen, es fehlt aber noch an Präzision, Genoni wurde noch nicht gefordert. Die Lions wirken physisch noch nicht auf der Höhe der Zuger.