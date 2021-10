Conference League – Dank Millar und Cabral: Basel führt zur Pause

45. Pause

Das wars von der ersten Halbzeit. Spektakulär war das nicht, aber auch nicht schlecht. Millar brachte den FCB nach einem feinen Angriff in Führung, acht Minuten später folgte der Ausgleich durch Gomez, der Nikosia Captain traf per Penalty. Genau wie Cabral kurz vor der Pause. Damit führt Basel 2:1, das ist auch durchaus verdient. Wir melden uns in 15 Minuten mit Halbzeit 2 wieder.