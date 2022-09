Der Quartierclub ist ja der einzige Vertreter des Berner Amateurfussballs, der sich noch Chancen auf den Einzug in die 3. Runde ausrechnen darf. Goldstern und Köniz scheiterten gestern. Es verbleiben Thun, das bei Xamax in extremis gewann, YB, das in Lausanne zwar nicht brillierte, aber immerhin siegte – und evtl. eben Breitenrain.

Ausgelost werden die Achtelfinals heute Abend im Schweizer Fernsehen.