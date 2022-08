Sanna Marin in Feierlaune – Geleaktes Video von Finnlands Regierungschefin macht Schlagzeilen Szenen einer Privatparty haben Sanna Marins Kritiker auf den Plan gerufen. Die 36-jährige Premierministerin zeigt sich traurig über die Veröffentlichung – und verteidigt sich.

Tanzt ausgelassen: Sanna Marin in dem durchgestochenen Video. Quelle: Twitter

Ein privates Partyvideo der finnischen Regierungschefin Sanna Marin hat für Aufregung gesorgt. In dem Video, das Medienberichten zufolge zunächst als Story bei Instagram veröffentlicht worden war und daraufhin in den sozialen Medien kursierte, tanzt und singt die 36-Jährige ausgelassen mit ihren Freunden. «Das sind private Bilder, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren», kommentierte Sanna Marin das Video am Donnerstag der Zeitung «Iltalehti» gegenüber. «Ich bin traurig, dass sie veröffentlicht worden sind.» Sie habe darauf vertraut, dass sie nicht durchsickern würden.

Gleichzeitig sagte die Ministerpräsidentin: «Ich habe nichts zu verbergen und ich habe nichts Illegales getan.» Bei der Feier in privaten Räumlichkeiten vor einigen Wochen habe sie Alkohol getrunken, aber keine Drogen konsumiert. Mit ihren Freunden, zu denen etwa eine finnische Influencerin, eine Künstlerin und zwei Moderatorinnen zählen, sei sie anschliessend noch in zwei Bars weitergezogen. Sie verbringe ihre Freizeit genau wie andere Menschen in ihrem Alter. «Ich hoffe, dass das akzeptiert wird», sagte Marin dem Sender Yle. «Wir leben in einer Demokratie.»

«Das ist nicht Ministerpräsidenten-Niveau»

Marin hat in der Vergangenheit schon mehrfach Aufmerksamkeit auf sich gezogen, weil sie etwa Rockfestivals besuchte und in Discos feierte. An ihrer Vorliebe für Partys scheiden sich in Finnland die Geister. Während viele gerade jüngere Finnen stolz auf ihre ausgelassene Ministerpräsidentin sind, hagelte es im Netz am Donnerstag auch Kritik: «Das ist nicht Ministerpräsidenten-Niveau. Sie sollten wissen, wie Sie sich zu verhalten haben», kommentierte etwa eine Nutzerin auf Twitter. Ein anderer Nutzer reagierte entspannt: «Ok. Ein junger Mensch, der Spass hat. Na und.»

Im Juli hatte Marin ein beliebtes finnisches Rockfestival besucht. Im Dezember bat sie öffentlich um Entschuldigung, weil sie bis 4 Uhr morgens unterwegs gewesen war – ohne ihr Arbeitshandy. Deshalb wurde sie nicht darüber informiert, dass sie engen Kontakt zu einer positiv auf das Coronavirus getesteten Person hatte. Sie infizierte sich nicht.

SDA

