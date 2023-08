Geldberater: KI und Big Data – Wie Sie günstig in KI investieren können Künstliche Intelligenz und Big Data bieten Wachstumspotenzial – um den Sektor abzudecken, sollte man statt in Einzelfirmen aus Risikogründen lieber in Fonds anlegen. Martin Spieler

Von Nvidia bis Microsoft: Die USA sind die technologisch führende Supermacht – und in Fonds oft übergewichtet. Im Bild: Nvidia-Stand in Shanghai. Foto: Getty Images

Ich interessiere mich für eine Investition von 10'000 Franken in künstliche Intelligenz. Dieses Feld erscheint mir sehr zukunftsträchtig und gewinnbringend. Bei meiner Suche bin ich auf den ETF Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C (IE00BGV5VN51) gestossen. Im Faktenblatt steht aber, dass dieser Fonds nicht kapitalgeschützt ist. Was bedeutet das? Ist dieser ETF riskanter als andere ETF? Kann eine Investition in einem Totalverlust enden? Ich habe schon drei ETF im Wert von je 10'000 Franken – iShares MSCI Europe, iShares MSCI World, MSCI Emerging Markets. Ich denke an eine langfristige Investition. Leserfrage von C.Z.