Geldberater: Tipps zur Kaufen-und-Halten-Strategie – Auch bei den Aktien werden die wenigsten zu echten Superstars Hin-und-Her macht die Taschen leer, sagt ein Börsensprichwort – doch nicht alle Aktien sind es wert, dass man sie jahrelang im Depot behält. Martin Spieler

Echte Qualitätsaktien: Aktien von Apple zu kaufen und zu behalten, lohnt sich. Foto: Mark Lennihan (Keystone)

Ich habe ein Aktienportfolio im Wert von 750’000 Franken. Der Hauptanteil besteht aus Apple, Nvidia und Alphabet plus Marvell Technologies. Die Technologieaktien haben sehr gut performt. Eigentlich müsste man die Gewinne mitnehmen, aber ich frage mich, was die Alternativen sind. Die Technologieaktien schwanken zwar, sind aber stets an der Front, wenn es um Innovationen geht. Mangels Alternative belasse ich dann meistens die Aktien in meinem Depot und mache auf «buy and hold». Von meinem Bankberater wurde mir immer wieder zu einer Umschichtung geraten. Hätte ich die Ratschläge angenommen, wäre ich 200’000 Franken ärmer. Was raten Sie? Leserfrage von R.P.