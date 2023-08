Geldberater: Anlagestrategie im Alter – Kassenobligationen statt eines Depots? Fixer Zins statt Buchverluste: Wenn jemand Wert auf hohe Sicherheit legt, sollte man bei den Anlagen keine grossen Experimente wagen. Martin Spieler

Nur die Nettorendite zählt: Neben den Kursschwankungen müssen immer auch die Gebühren miteinkalkuliert werden. Illustration: Christina Baeriswyl

Auf Anraten meines Bankberaters bei der UBS habe ich 150'000 Franken ab Januar 2023 in diversen Wertpapieren angelegt. In diesem halben Jahr habe ich schon fast 2500 Franken Verlust bei dieser Anlageform gemacht. Ich bin enttäuscht und würde am liebsten alles auflösen und den Betrag auf mein normales Sparkonto überweisen. Schön wäre es, wenn Sie mir einen Ratschlag erteilen könnten, damit ich aus dieser unschönen Situation herauskomme. Für mich gilt: Sicherheit first. Einen langen Anlagehorizont habe ich mit meinen 79 Jahren ja auch nicht mehr. Leserfrage von K.J.