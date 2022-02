Raiffeisenbank in Biglen – Geldautomat gesprengt und ausgeraubt Am frühen Freitagmorgen haben Unbekannte in Biglen einen Geldautomaten der Raiffeisenbank aufgesprengt. Die Täter konnten mit der Beute fliehen.





In der Nacht auf Freitag wurde der Geldautomat der Raiffeisenbank an der Bahnhofstrasse in Biglen gesprengt und ausgeraubt, wie die Kantonspolizei mitteilt. Der Alarm der Bank ging um 2.30 Uhr bei der Kantonspolizei Bern ein. Die ausgerückten Patrouillen fanden einen zerstörten Geldautomaten vor.



Gemäss ersten Erkenntnissen hatten die Täter den Geldautomaten in der Aussenmauer des Gebäudes aufgesprengt und sich zudem gewaltsam Zutritt zum Innenraum der Bank verschafft. Anschliessend flüchteten die Täter, mutmasslich in einem weissen Lieferwagen, mit der Beute. Verletzt wurde niemand.

Der Geldautomat wurde vollständig zerstört und am Gebäude entstand erheblicher Sachschaden. Die Bank bleibt bis auf Weiteres geschlossen.

Die Kantonspolizei Bern hat in Zusammenarbeit mit der Bundespolizei Fedpol die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Personen, die verdächtige Beobachtungen, unter Umständen auch während der letzten Tage, gemacht haben oder Angaben zur Täterschaft machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei zu melden



pd/tag

