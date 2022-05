Explosionen in Lohn-Ammansegg – Geldautomat aufgesprengt – Polizei sucht Zeugen Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch in der Landi von Lohn-Ammannsegg einen Geldautomaten aufgesprengt. Die Täterschaft ist flüchtig.

Der Geldautomat im Gebäude der Landi Bucheggberg-Landshut wurde gesprengt. Foto: Google Street View

Kurz nach 2.45 ging in der Nacht bei der Polizei der Alarm ein: In der Umgebung des Bahnhofs von Lohn-Ammansegg meldeten Anwohner zwei Explosionen und die Flucht mehrerer Personen. Wie sich danach herausstellte, hatten unbekannte Täter im Gebäude der Landi Bucheggberg-Landshut, die sich an der Kantonsgrenze zu Solothurn befindet, den dortigen Geldautomaten gesprengt.

Die Fahndung nach den Tätern sei sofort aufgenommen worden, teilte die Kantonspolizei Bern dazu mit. Die sofort ausgerückten Patrouillen konnten vor Ort niemanden mehr antreffen. Die Täter seien «mutmasslich mit einem motorisierten Zweirad» in Richtung Gerlafingen geflohen. Zur Höhe der Beute machte die Polizei keine Angaben. Der Geldautomat wurde komplett zerstört, am Gebäude und der Einrichtung entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei hat einen Zeugenaufruf erlassen.

pd

