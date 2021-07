Die Young Boys nach dem Trainingslager – Geimpft, trainiert, getestet Der Meister steigt nach der Trainingswoche in Gstaad und den ersten Testspielen in die finale Phase der Vorbereitung. Das Team steht – wenn, dann könnte YB im Angriff nachbessern. Moritz Marthaler , Dominic Wuillemin

« So weit, wie man nach zwei Wochen gemeinsamer Arbeit sein kann »: YB-Trainer David Wagner über den Fortschritt in seiner Mannschaft. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Am Montag klebte die Nation am Bildschirm. Die Schweiz schlug Frankreich, und alle schauten zu. Die meisten Clubs der Super League weilen gerade im Trainingslager; auch im Camp der Young Boys in Gstaad ist die EM nach getaner Arbeit ein beliebtes Abendprogramm.

Umso mehr, als beim grossen Sieg im Achtelfinal auch einer der ihren seine Füsse im Spiel hatte: Christian Fassnacht kam nach 80 Minuten aufs Feld, war am 2:3 und am 3:3 beteiligt. «Seine bisherige Rolle als Ersatzspieler war für ihn nicht einfach», sagt Sportchef Christoph Spycher. «Gerade deshalb haben wir bei YB allergrössten Respekt vor dem, was er gezeigt hat.»