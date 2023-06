5 Strom-Szenarien – Geht die Lampe aus? So kann die Schweiz die Energiewende schaffen: 5 Szenarien zur Stromversorgung von morgen im Vergleich. Martin Läubli Patrick Meier Marc Brupbacher

Die Stimmbevölkerung hat am 18. Juni Ja zum Klimaschutzgesetz gesagt. Das heisst: Die Schweiz will bis 2050 unter dem Strich die CO 2 -Emissionen auf Null senken. In rund dreissig Jahren sollen keine fossilen Treib- und Brennstoffe mehr verbrannt werden. Dafür wird der grösste Teil der Energieversorgung elektrifiziert.