Elternfrage zur Sprachförderung – Gehört Babysprache verboten? Eine Leserin nervt sich über die gut gemeinte Sprachförderung ihres Mannes. Elternberaterin Daniela Melone sagt, inwieweit Babysprache tatsächlich förderlich ist – oder eben nicht. Daniela Melone

«Jetzt aber deiei!» Erwachsene verfallen im Umgang mit Kleinkindern oftmals in die sogenannte Babysprache. Illustration: Benjamin Hermann

Liebes Mamablog-Team, ich liebe meinen Mann ja wirklich, aber in letzter Zeit nervt es mich unglaublich, wenn er mit unserer einjährigen Tochter spricht. Er kommuniziert mit ihr komplett in der Babysprache: «Hast Du Aua-aua gemacht?», «Jetzt aber deiei!», «Gaga gemacht?» – ihr wisst, was ich meine. Dabei verstellt er die Stimme in eine höhere Tonlage und zieht die Wörter gekünstelt in die Länge. Er ist der festen Überzeugung, dass auf diese Weise der Spracherwerb unserer Tochter gefördert wird. Stimmt das wirklich? Denn ich habe mal gelesen, dass wenn man von Anfang an die korrekten Bezeichnungen für Gegenstände benutzt, dies für die sprachliche Entwicklung förderlicher sei, oder etwa nicht? Leserfrage von Helen.