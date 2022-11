Von Kopf bis Fuss: Winterdepression – Gehen Sie ans Licht! Wenn die Tage dunkler und kälter werden, leiden viele Menschen unter einer saisonalen Depression. Wie sie erkannt wird – und was dagegen hilft, weiss Silvia Aeschbach. Silvia Aeschbach

Gleich doppelt gut: Bei einem Spaziergang wirken Bewegung und das Sonnenlicht stimmungsaufhellend. Foto: Getty Images

Kaum werden die Tage kürzer und die Nächte länger, teilt sich mein Umfeld in zwei Lager auf. Die «Kuschelfraktion» fiebert seit Wochen auf die «schönste Jahreszeit des Jahres» hin, und nistet sich zu Hause so richtig gemütlich ein. Pünktlich zum ersten Advent wird die erste Kerze am selbstgefertigten Adventskranz angezündet, Guetzlirezepte werden studiert und die Liste der Gaben für alle Lieben vervollständigt. Natürlich ist der Besuch von mindestens einem Weihnachtsmarkt nicht nur Pflicht, sondern die Kür im Dezember.