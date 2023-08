Hohe Hürde: In der Schweizer Rechtsprechung gilt die Vermutung für eine marktbeherrschende Stellung ab einem Marktanteil von 50 Prozent, wie Picht sagt. «Es ist also schon nicht klar, ob Migros oder Coop in einem Markt für Milch aus der Schweiz jeweils einzeln über eine marktbeherrschende Stellung verfügen.» Auch müsste erst verifiziert werden, ob eine sogenannt kollektive Marktbeherrschung durch die beiden Unternehmen vorliege.



Neue Regelung: Helfen könnte dem Verein eine Neuerung im Kartellgesetz: Seit 2022 gibt es die Rechtsfigur der relativen Marktmacht. Als relativ marktmächtig gilt ein Unternehmen, wenn der Geschäftspartner keine ausreichende und zumutbare Möglichkeit hat, auf andere Abnehmer auszuweichen. Im vorliegenden Fall wäre laut Picht also zu klären, inwiefern ein Milchbauer seine Milch anderswo als bei der Elsa absetzen kann.

Fehlende Rechtspraxis: Es gibt noch keine etablierte Rechtspraxis zur neuen Regelung. Weder Gerichte noch Behörden haben bis jetzt entschieden, ob das allgemeine Verbot, missbräuchlich unangemessene Preise und Geschäftsbedingungen zu erzwingen, in gleicher Weise für relativ marktmächtige und für marktbeherrschende Unternehmen gilt. Mit einer Anzeige bei der Weko würde also Neuland betreten, so Picht.

Knifflige Einordnung: Behörden und Gerichte sind bis jetzt zurückhaltend gewesen, das Kartellrecht zur Kontrolle konkreter Preishöhen einzusetzen, aus mehreren Gründen. So etwa ist es schwierig zu beurteilen, welcher Preis für ein Produkt angemessen ist, da sich Preise am Markt bilden und ständigem Wechsel unterliegen. Verstösse werden, wenn überhaupt, «eher in relativ drastischen, klaren Fällen festgestellt, wie Picht sagt. Ob das auf den Elsa-Fall zutrifft, kann der Experte nicht sagen, da er die Details zu wenig kenne. Tatsache ist: Elsa senkt den Milchpreis um 1,5 bis 2 Rappen pro Liter. Sie versichert, dass ihr Milchpreis auch so noch «überdurchschnittlich» bleibe. Genaue Zahlen nennt sie freilich nicht.