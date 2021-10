Altbewährtes kann helfen – Gegen Erkältungen ist ein Kraut gewachsen Oft sind Hausmittel die beste Medizin. 10 Tipps, um das Immunsystem zu stärken. Anotnia Blumer

Ein warmes Bad kann bei einer Erkältung Wunder wirken. Getty Images/PhotoAlto

Noch selten gab es so wenige Erkältungs- und Grippeerkrankungen wie im letzten Winter. Ein wichtiger Grund dafür ist sicher der Mundschutz, den wir wegen Corona trugen. Nun steht bald wieder die kalte Jahreszeit an, und es darf gerätselt werden, ob sich dieser positive Trend wiederholen wird. Eine Erkältung ist übrigens eine Infektion der Schleimhäute, die durch Viren verursacht wird. Um diese zu vermeiden, ist es natürlich am besten, wenn wir vorbeugen und unser Immunsystem stärken. Sei es durch eine vitaminreiche und ausgewogene Ernährung, regelmässige Bewegung im Freien oder genügend Schlaf und Stressverminderung.