Hochhaus in Bern-Bethlehem – Geflüchtete können 13 Wohnungen zwischennutzen Weil Sanierungen anstehen, wurde über 160 Mietparteien in einem Hochhaus gekündigt. Bis zum Baustart sollen nun Geflüchtete freie Wohnungen nutzen. Alexandra Elia

Aufgrund einer bevorstehenden Gesamtsanierung wurde im vergangenen September den Bewohnerinnen und Bewohnern an der Kasparstrasse 15 die Wohnung gekündigt. Foto: Nicole Philipp

Von Schock, Fassungslosigkeit und Verzweiflung war die Rede: Vergangenen September erhielten Bewohnerinnen und Bewohner an der Kasparstrasse 15 die Kündigung, weil das Gebäude komplett saniert werden soll. Betroffen sind rund 500 Personen, die in 163 Wohnungen leben.

Als die Immobilienverwaltung kommunizierte, dass die Mietparteien an der Kasparstrasse 15 ausziehen müssen, war die Flüchtlingswelle aus der Ukraine noch nicht absehbar. Geschäftsführer Balsiger sieht deshalb auch keinen Widerspruch darin, die jetzt bereits leer stehenden Wohnungen hilfsbedürftigen Menschen aus der Ukraine zur Verfügung zu stellen. «Wir haben die Möglichkeit gesehen, etwas zu machen, und haben unseren Wohnraum über die entsprechenden Portale angemeldet», so Balsiger. Das Ganze sei in Zusammenarbeit mit der Wohnbaugenossenschaft Brünnen-Eichholz, der Besitzerin der Liegenschaft, geschehen. Zunächst werden nun 13 Wohnungen im Hochhaus zur Verfügung gestellt.