Gefangen in der Tradition

Yoshie Nishikawa weiss noch, wann sie und alle anderen Menschen in Japan zum ersten Mal die Stimme des Kaisers hörten. Es war am 15. August 1945. Japan war ein Trümmerfeld. Sie kniete mit der Familie vor dem Radio, den Blick gesenkt, die Hände in den Schoss gelegt, und verstand erst mal gar nichts. Knistern. Eine helle, entfernte Männerstimme in seltsamem Singsang. Worte wie schwere Steine.

Der Kaiser ist ein Japaner im Dienst, fleissig, opferbereit. Er soll Disziplin vorleben, kein Bedenkenträger oder Ideengeber sein.

Die Erwachsenen erklärten ihr, was das bedeutete. Der Kaiser habe gesagt, der Krieg sei zu Ende. Später sah sie, dass dieser Hirohito, den sie als Kind nicht hatte ansehen dürfen, seine Unnahbarkeit ablegte. Die Amerikaner wollten keinen gottgleichen Kaiser, der möglichst weit weg von den Menschen sein sollte, sie wollten eine harmlose Identifikationsfigur für den Wiederaufbau, und so brachte sich der Kaiser ein, bereiste das Land, spendete seinen Untertanen Trost und Zuspruch. «Das war ein Wendepunkt für Japan», sagt Yoshie Nishikawa.

Und was war das erst für eine Veränderung, als Hirohito 1989 nach 62-jähriger Regentschaft starb und Akihito sein Erbe antrat. Ein schmaler Mann mit natürlichem Lächeln und ohne Kriegsvergangenheit stand plötzlich für den japanischen Staat. Der erste Kaiser, der zumindest kurz studiert hatte, der eine Bürgerliche geheiratet hatte, nämlich seine Tennisbekanntschaft Michiko Shoda, Tochter eines reichen Unternehmers. Und der sich dazu bekannt hatte, das Amt näher ans Volk heranzutragen. Yoshie Nishikawa sagt: «Der Tenno ist freundlicher geworden.»

Sie lächelt über die Allüren, die sich das kaiserliche Japan heutzutage noch leistet. Sie zieht ihren Taschenkalender heraus und zeigt die Tabelle der japanischen Zeitrechnung. Die Regentschaft jedes einzelnen Kaisers bekommt einen Namen, den die Regierung von einer Gruppe aus handverlesenen Experten ermitteln lässt. Die Namen sind meistens ein seltenes Wort aus der frühjapanischen Literatur, das kaum in eine andere Sprache zu übersetzen ist, weil es nicht nur für einen Begriff steht, sondern für eine ganze Atmosphäre, für einen poetischen Zustand. Hirohitos Ära hiess Showa, was mit «Erleuchteter Frieden» übersetzt wird und deshalb mit Blick auf die kriegerische erste Showa-Phase ziemlich unpassend wirkt. Akihitos Ära hiess Heisei, «Frieden überall», die von Naruhito trägt den Namen Reiwa, «Wundervolle Harmonie». Das Jahr 2019 ist also bis zum 30. April, dem Tag von Akihitos Abdankung, das Jahr Heisei 31. Und vom 1. Mai an ist es das Jahr Reiwa 1.

Der Revolutionär auf dem Thron

Manche nennen Akihito einen Revolutionär. Er zeigte Reue für Japans Kriegsschuld, reiste als erster japanischer Kaiser nach China, besuchte Opfer von Naturkatastrophen. Normalmenschen waren gerührt, als Akihito und Michiko, selbst schon vom Alter gebeugt, 2011 nach dem grossen Erdbeben und dem Tsunami in Ostjapan durch die betroffenen Städte reisten, sich zu den Menschen knieten, ihnen ins Gesicht schauten und Kraft wünschten. Für stramme Nationalisten war das zu viel Nähe – und sie waren erst recht empört, als Akihito im August 2016 seine denkwürdige Fernsehansprache hielt.