Spatz im Supermarkt – Gefangen im Schlaraffenland Plötzlich ist er genauso unfrei wie wir: In einem Laden hat sich ein Spatz eingenistet. BE-Post-Kolumnistin Simone Lippuner stellt ihm ein paar Fragen. Simone Lippuner

Stinkfrech, aber niedlich. Spatzen geniessen bei uns Menschen einen gewissen Bonus. Foto: Bernd von Jutrczenka/Keystone

Lieber Spatz



Nein, dies ist kein Liebesbrief. Die Zeilen gehen nicht an einen Schwarm, und auch nicht an deinen Schwarm, sondern sind an dich adressiert, du kleiner Vogel. Und zwar an dich allein, der du vor einigen Tagen an einem aussergewöhnlichen Ort auf dich aufmerksam gemacht hast.

Ich kurve im Supermarkt durch die Regale, zwischen Keksen, Chips und Katzenfutter hindurch, mein Blick auf den Regalen, mein Fokus auf einen nötigen Entscheid. Dann höre ich dein feines Piepsen. Zuerst denke ich an eine konsumentenberuhigende Massnahme, an einen akustischen Trick, um die Leute bei Kauflaune zu halten.

Dann wandert mein Blick nach oben. Da hüpfst du auf einem Lüftungsrohr hin und her und zwitscherst dein Lied, als wäre deine Präsenz hier das Normalste auf der Welt. Doch über dir gibt es keinen Himmel, sondern eine graue Betondecke. Keine Sonne, sondern Kunstlicht. Um dich herum keine Vogelfreunde, sondern ein Gewusel von gestressten Menschen, die sich nichts sehnlicher wünschen, als deine Fähigkeit zu besitzen – einfach davonzufliegen. Aber nun bist du genauso gefangen. In dieser kleinen Welt von uns Menschen, die so viel über unseren Alltag aussagt: Arbeiten, Essen, Konsumieren.

BE-Post Am Wochenende gibts Post von der Redaktion. In unserer Kolumne «BE-Post» schreiben wir Briefe. An Menschen, Tiere oder Gegenstände, die uns inspirieren, nerven oder schmunzeln lassen. Natürlich können Sie der Absenderin des heutigen Briefs auch direkt antworten.

Die Begegnung mit dir löst in mir viele Fragen aus. Wie bist du überhaupt hier gelandet, in dieser Filiale im Untergeschoss? Hast du schon versucht, zu fliehen, oder fühlst du dich vielleicht wohl hier, in diesem Gefängnis, das gleichzeitig auch Schlaraffenland und ein sicherer Hort ist, weil es immer Futter, nie Feinde gibt? Wie machst du das ohne die Sonne, die in der Natur deine innere Uhr ist, dich zum Singen oder Schweigen bringt, dich zum Baden im Wasser und Staub animiert, deine nassen Federn wärmt?

Und: Wie machst du das, du soziales und geselliges Tier, ohne die Vögel aus deinem Schwarm, die die Momente des Essens, Planschens und der Gefiederpflege normalerweise mit dir teilen? Bist du in diesem Kunstlichttempel nicht schrecklich einsam?

Plötzlich scheint mir dein fröhliches Gezwitscher zum Trauergesang zu werden. Du tust mir leid. Ich frage eine Mitarbeiterin, ob sie denn wisse, dass es dich gibt? Sie lacht. «Ach der, der lebt schon seit Jahren hier.» Ich kann es kaum glauben. «Doch, doch. Alle Versuche, ihn einzufangen, sind gescheitert.» Du würdest das wohl auch nicht wollen, fügt die Frau an, schliesslich sei das hier das Paradies für einen Spatz.

Vielleicht zwitschert der Spatz so laut, weil er die Musik im Supermarkt übertönen will. Video: sl

Ich bin mir nicht so sicher. Und wie willkommen bist du hier eigentlich? Du gehörst ja zu den Kulturfolgern, wie die Ratten und die Tauben, und solltest somit von uns automatisch in die Kategorie jenes Getiers zugeteilt werden, das wir gerne als Ungeziefer verteufeln, über dessen Kot und Krankheiten wir uns ärgern.

Doch du hast einen gewissen Bonus. Wenn du dein Köpfchen schief hältst, uns mit deinen stecknadelkopfkleinen Augen anblinzelst und in Sekundenschnelle und stinkfrech unser Guetsli vom Kaffeeteller stibitzt, wir dich beobachten, wie du unter lautem Gezeter mit deinen Kumpels um den grössten Brocken streitest, finden wir das irgendwie niedlich.

Spatzen können, so habe ich gelesen, in Gefangenschaft über 20 Jahre alt werden, während sie in der freien Wildbahn nur wenige Jahre leben. Du hast also hier, in diesem unnatürlichen Habitat, noch ein langes, ungewöhnliches Leben vor dir. Ich hoffe natürlich nicht, dass ich mit diesem Schreiben die Lebensmittelkontrolleure oder sonstige Befugte aufscheuche. Um dieses Risiko zu reduzieren, habe ich dich anonymisiert, lieber Vogel. Niemand weiss, wo ich dich entdeckt habe. Man soll schliesslich nicht mit Kanonen auf Spatzen schiessen.



Mit tierfreundlichen Grüssen

Simone Lippuner

Gesprächsstoff – der Berner Podcast Im Podcast «Gesprächsstoff» sprechen wir über Geschichten, die unsere LeserInnen und HörerInnen bewegen. Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify , Apple Podcasts , Google Podcasts oder in jeder gängigen Podcast-App.

Simone Lippuner ist seit 2010 Redaktorin im Ressort Region Bern. Ihr Fokus liegt auf der Berichterstattung aus dem Seeland. Weiter schreibt sie als Kolumnistin regelmässig über ihre Heimatstadt Biel. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.