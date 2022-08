Betrugswelle im Kanton Bern – Gefangen im Netz des Betrügers Ein falscher Staatsanwalt bringt eine Bernerin am Telefon um 35’000 Franken. Sogenannte Schockanrufe haben jüngst zugenommen. Simone Olivia Klemenz

Insbesondere Frauen mit älter klingenden Namen sind bei Telefonbetrügern beliebt. (Symbolbild) Foto: Keystone

Als das Telefon am 26. Juli das erste Mal klingelte, war Elsa B. (Name geändert) in ihrer Wohnung in Bern gerade dabei, ihre Kommissionen auszupacken. Hätte die 88-Jährige das Klingeln damals ignoriert, lägen heute noch 35’000 Franken mehr auf ihrem Konto. Und ihr wären zahlreiche schlaflose Nächte erspart geblieben.