Gastkommentar – Gefahren des Geldsozialismus Eine galoppierende Inflation könnte die Folge der Corona-Krise sein. Das Risiko steigt mit jedem neuen Entscheid der Notenbanken. Meinung Olivier Kessler

150 Millionen Mark in 5000-Mark-Scheinen im Waschkorb: Die Folgen der Hyperinflation im Deutschland der 1920er-Jahre waren verheerend. Foto: Keystone

«Whatever it takes», lautet die Devise der Notenbanken, die sich mit unbegrenzter Geldvermehrung als Retter in der Corona-Not aufzuspielen versuchen. Dabei waren es sie, die in den letzten Jahren die Grundlage für den explosiven Cocktail in Form der Blasenökonomie geschaffen haben, mit dem sich die Welt heute konfrontiert sieht.

Olivier Kessler Infos einblenden Der Ökonom Olivier Kessler ist Vizedirektor des Liberalen Instituts in Zürich. Foto: zvg

Indem sie auch in wirtschaftlich guten Zeiten problematische Tiefst- und Negativzinsen verordnet haben, rissen sie die Wirtschaftsstruktur aus den Fugen und erhielten marode Unternehmen als «Zombies» am Leben, die schon längst innovativeren Playern hätten weichen müssen. Damit wurden zunehmend Ressourcen für unproduktive Zwecke verschwendet und Investitionen angeregt, die sich als fehlgeleitet herausstellen und eine Wirtschaftskrise zur Folge haben werden.

Die Marktwirtschaft als Krisenursache heranzuziehen, ist unredlich.

Aufgrund dieser planwirtschaftlichen Geldpolitik kann das heutige Konstrukt längst nicht mehr als «Kapitalismus» bezeichnet werden, zumal man darunter dasjenige System versteht, in dem sich die Preise unter den Bedingungen von Vertragsfreiheit und Privateigentum im Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage frei bilden.

Die Marktwirtschaft als Krisenursache heranzuziehen, ist daher unredlich. Vielmehr haben wir die Errichtung eines fragilen Kartenhauses, das bei jedem Windstoss einzustürzen droht, einer Art «Geldsozialismus» zu verdanken, wie der Ökonom Roland Baader es bezeichnet hatte.

Wie könnte es nun weitergehen? Im Prinzip sind zwei Szenarien denkbar. Im ersten schlittern wir analog zu Japan, das schon etwa 15 Jahre früher eine Tiefstzinspolitik implementiert hatte, um eine rasche Inflation herum. Einer der Gründe für die ausbleibende galoppierende Inflation dürfte die bereits hohe private Verschuldung im Land der aufgehenden Sonne sein, die das Potenzial der Kreditgeldvermehrung reduziert. Dennoch schmälert eine solche Geldpolitik schleichend die Lebensstandards: Seit 20 Jahren fallen in Japan die Löhne, und der Anteil prekärer Teilzeit- bzw. befristeter Beschäftigungsverhältnisse steigt.

Die Eintritts­wahr­scheinlichkeit des zweiten Szenarios – eine galoppierende Inflation – steigt.

Die Eintrittswahrscheinlichkeit des zweiten Szenarios – eine galoppierende Inflation – steigt, je länger die globalen Wertschöpfungsketten unterbrochen bleiben. Wenn nun unter neuen protektionistischen Vorwänden eine Entglobalisierungswelle und damit weniger billige Importe drohen, hilft das ebenfalls wenig. Der Rückbau der internationalen Arbeitsteilung würde die Lebensstandards absenken.

Die Zeit ist reif, über marktwirtschaftliche Alternativen nachzudenken.

Der Geldsozialismus ist nicht alternativlos. Die Zeit ist reif, über marktwirtschaftliche Alternativen nachzudenken. Im Gegensatz zum internationalen Kartell der staatsmonopolistischen Zentralbanken wäre es in einem freien Geldwettbewerb kaum vorstellbar, dass sich stark entwertende Zahlungsmittel durchsetzen, zumal sich die Anbieter im Ringen um Kundschaft gegenseitig disziplinieren und die Menschen frei wären, die ihnen besterscheinende Währung zu wählen.